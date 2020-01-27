Столкнувшиеся мусоровоз и Volkswagen почти заблокировали проезд на Восстания

В Петербурге на улице Восстания столкнувшиеся машины затруднили проезд по участку. Дорогу не поделили легковой автомобиль марки Volkswagen и мусоровоз.

Авария случилась сегодня утром, 27 января, во дворовой зоне. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на участке одностороннего движения почти не осталось места для проезда.

«По левой полосе машины просачиваются», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения пока неизвестны. К месту происшествия прибыли инспекторы ДПС.

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