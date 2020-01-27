Под Лугой водитель легковушки погиб после столкновения с двумя «КамАЗами»

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель одного из транспортов. Водитель легковушки потерял управление, в результате чего столкнулся с двумя гразовиками.

Все произошло накануне, 26 января, на 145 километре автотрассы «Санкт-Петербург — Псков». По предварительным данным, 57-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21111», двигался в сторону Петербурга, когда выехал на «встречку», где задел по касательной «КамАЗ». После этого легковушка совершила лобовое столкновение со вторым «КамАЗом», который следовал за первым.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате аварии водитель легковушки погиб на месте, не дождавшись медиков «скорой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о бездомном петербуржце, который заминировал психбольницу. Мужчина неоднократно ложился туда.