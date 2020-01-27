Бездомный житель Петербурга «заминировал» психбольницу

Полицейским пришлось проверить два филиала Психиатрической больницы №6 в Невском и Центральном районах из-за сообщений о «минировании» от неизвестного мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем в воскресенье, 26 января, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о «минировании» Психиатрической больницы №6. Правоохранители проверили геолокацию и установили, что звонили от дома №55 по Литейному проспекту с телефона 41-летнего мужчины без определенного места жительства и занятий.

Сотрудники полиции проверили «заминированную» психбольницу, расположенную на набережной Обводного канала, 9, а также ее филиал на улице Грибакиных, 11. Взрывных устройств обнаружено не было. «Лжеминера» разыскивают. Известно, что ранее он неоднократно ложился в эту больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный петербуржец «заминировал» торговый центр в Кировском районе.