Пьяный петербуржец «заминировал» торговый центр в Кировском районе

В Петербурге задержан злоумышленник, который сообщил в полицию о «бомбе» в торгово-развлекательном комплексе в Кировском районе.
Как стало известно gazeta.spb.ru, днем в воскресенье, 26 января, в полицию с мобильного телефона позвонил мужчина и сообщил, что сейчас он находится в ТРК «Шайба» на проспекте Стачек, где «скоро взорвется бомба».
Полиция проверила геолокацию: оказалось, что звонок был совершен действительно из ТРК, а также установила личность звонившего. В «Шайбу» направили наряд полиции.
На месте был задержан 31-летний житель Петербурга, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что злоумышленник сообщил о «бомбе» в ТРК и хулиганских побуждений.
Правоохранители проверили комплекс — взрывчатых устройств не нашли, эвакуацию не пришлось проводить.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении «лжеминера».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны новые данные об эвакуациях после лжеминирований в Петербурге.