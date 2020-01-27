Пьяный петербуржец «заминировал» торговый центр в Кировском районе

Пьяный петербуржец &#171;заминировал&#187; торговый центр в Кировском районе
Мужчина "заминировал" ТРК на проспекте Стачек. Фото: pixabay

В Петербурге задержан злоумышленник, который сообщил в полицию о «бомбе» в торгово-развлекательном комплексе в Кировском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем в воскресенье, 26 января, в полицию с мобильного телефона позвонил мужчина и сообщил, что сейчас он находится в ТРК «Шайба» на проспекте Стачек, где «скоро взорвется бомба».

Полиция проверила геолокацию: оказалось, что звонок был совершен действительно из ТРК, а также установила личность звонившего. В «Шайбу» направили наряд полиции.

На месте был задержан 31-летний житель Петербурга, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что злоумышленник сообщил о «бомбе» в ТРК и хулиганских побуждений.

Правоохранители проверили комплекс — взрывчатых устройств не нашли, эвакуацию не пришлось проводить.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении «лжеминера».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны новые данные об эвакуациях после лжеминирований в Петербурге.

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