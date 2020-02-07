На Ветеранов в доме раздался хлопок

В результате объект охватило пламенем. По предварительным данным, никто не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 7 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что в доме на проспекте Ветеранов произошел хлопок газа, после чего разгорелся пожар. Огнем охватило 30 квадратных метров, на место прибыли сотрудники МЧС. Уже через час им удалось ликвидировать возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Непонятно, почему произошел инцидент. Это предстоит выяснить спецслужбам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хлопок в газовой плите выбил стекла в доме на Просвещения. В момент происшествия в квартире находилось два человека. Никто из них не пострадал. Жильцы вместе с соседями самостоятельно покинули здание.