Ольга Бузова призналась, что не училась петь и танцевать

Ольга Бузова призналась, что не училась петь и танцевать
Бузова учится петь во время выступлений. Фото: instagram.com/buzova86

Певица тренируется прямо во время своих туров.

Об этом стало известно 7 февраля. Обо всем певица Ольга Бузова рассказала в видео на YouTube-канале. Она решила взять интервью у Жан-Поля Готье – в рамках разговора мужчина признался, что не учился рисовать, чтобы создавать эскизы. Бузова же, в свою очередь, заявила, что никогда не училась петь и танцевать, потому что у нее были другие дела. Теперь она тренируется во время многочисленных концертов. При этом артистка подчеркнула, что важно учиться на протяжении всей своей жизни.

Напоминаем, что не раз Бузову критиковали за неумение петь. Недавно ее пригласили на корпоратив в Ростов, а затем осудили шоу. Представитель артистки заверил, что все были благодарны и никто не высказывал недовольство в глаза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты считают, что Бузова беременна и ждет ребенка.

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