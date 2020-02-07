Дарья Клюкина рассказала, как похудела на 9 килограммов

Девушка призналась, что избавилась от лишних килограммов благодаря психологу.

Об этом стало известно 7 февраля. Обо всем блогер Дарья Клюкина рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что недавно начала посещать психолога, благодаря которому сбросила 9 килограммов. Клюкина написала, что любит вкусно поесть и порой ей сложно контролировать аппетит. Теперь же, после сеансов терапии, она скорректировала расписание.

«Начала ходить к психологу и перестала много есть. Был период, когда ела обильно и не чувствовала сытости»,

— поделилась блогер.

Девушка подчеркнула, что ей не удается вести здоровый образ жизни и питаться всегда правильно. Клюкина принимает пищу всего один или два раза в день, иногда даже поздно вечером, когда домой возвращается ее супруг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Клюкина показала роскошную квартиру, в которой живет с мужем. Участница шоу «Холостяк» украсила жилище к Новому году.