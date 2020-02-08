Российская певица выступит на церемонии «Оскар»

Джазовая певица Анна Бутурлина является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».

Об этом стало известно 7 февраля. Обо всем сообщает пресс-служба компании Disney. Джазовая певица Анна Бутурлина отправится на церемонию вручения премии «Оскара» с песней Into the Unknown. Женщина озвучивает Эльзу из «Холодного сердца», а этот мультик получил номинацию «Лучшая песня».

Напоминаем, что вторая часть мультфильма заработала даже больше, чем первая. Даже более – «Холодное сердце 2» признали самым кассовым анимационным фильмом за всю историю мирового проката. Он собрал более 1,3 миллиарда долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более миллиарда рублей. В день премьеры, согласно данным на сайте Фонда кино, мультик собрал 80 миллионов рублей.