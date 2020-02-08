Легковушка и каршеринг не поделили дорогу на Итальянской

В ночь на 8 февраля у дома №5 на Итальянской улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины сервиса каршеринга.

По словам очевидцев, автомобили столкнулись «на пустой дороге».

«ДТП двух авто, произошло напротив Итальянской 5. Не разъехались на пустой дороге», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Судя опубликованным в соцсетях снимкам, машины получили незначительные повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине.