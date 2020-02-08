Полиция устроила погоню за Ford Focus по ЗСД

Полиция устроила погоню за Ford Focus по ЗСД
Погоня по ЗСД. Кадр видео vk.com/dorinspb

Сотрудники полиции устроили погоню за нарушителем на Ford Focus в Московском районе. Выяснилось, что у водителя нет ни документов на автомобиль, ни водительских прав, ни даже регистрации.

Как сообщает «Дорожный инспектор Санкт-Петербург», погоня произошло 7 февраля. Скорость погони достигала 200 км/ч, сообщается в группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Водитель проигнорировал требованию инспектора ДПС остановиться. С Ленинского он свернул на ЗСД и помчался на север. В какой-то момент водитель резко снизил скорость и съехал на обочине. За рулем оказался 21-летний молодой человек из Киргизии. Как уже было указано, у него не оказалось прав и регистрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января.

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