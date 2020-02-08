Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, дававшего показания по делу об импичмента.

«Трамп увольняет Гордона Сондленда спустя несколько часов после увольнения (другого) свидетеля в ходе процесса импичмента Александра Виндмана», — пишет New York Times со ссылкой на заявление самого Сондленда.

Напомним, сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обвинению в воспрепятствовании работе конгресса, а также по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.