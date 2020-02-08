В Канаде подали иск к Ирану из-за сбитого украинского самолета

Канадские юристы подали в суд в Торонто иск против Ирана из-за сбитого в Тегеране украинского Boeing.

Истцы требуют выплаты компенсации в размере $1,1 млрд. В качестве истца значится аноним, который называет себя «близким родственником» одной из жертв катастрофы.

Среди ответчиков указаны верховный лидер исламской республики Али Хаменеи, а также Корпус стражей исламской революции (КСИР) и другие.

В иске крушение лайнера названо «умышленным и преднамеренным террористическим актом».

Напомним, ранним утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский самолет был сбит случайно. В заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана сообщили, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом. В официальном заявлении говорится, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности». Повышенная боевая готовность была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку пассажирский авиалайнер Boeing-737, летевший из Махачкалы в столицу. В пятницу, 22 ноября, у самолета авиакомпании UTair, производившего посадку во Внуково, возникли проблемы со стойкой шасси.