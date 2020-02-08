Каршеринг припарковался в кювете на Маршала Мерецкого

Утром 8 февраля произошло ДТП в Красносельском районе с участием каршерингового автомобиля сервиса «Делимобиль». По дороге в ЖК «Солнечный город» машина свалилась в кювет.

«Припарковали делимобиль на ул. Маршала Мерецкого по дороге в Солнечный город», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Причины ДТП неизвестны. Судя по всему, водитель покинул место ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января.