Полиция выясняет обстоятельства возгорания Porsche на Первомайском проспекте

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства возгорания автомобиля Porsche Panamera в Приморском районе.

По неустановленной причине произошло возгорание переднего сиденья машины, в результате чего у автомобиля частично выгорел салон.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения пожарно-технической экспертизы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

У дома 28 по Первомайскому проспекту неизвестные подожгли Porsche Panamera. Об этом рассказал владелец автомобиля в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте». На записи с камер наблюдения видно, как двое мужчин разбили стекло и залили жидкость в салон. После воспламенения они скрылись. Все произошло за 40 секунд. Судя по опубликованным снимкам, у иномарки выгорел салон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне вечером, 6 февраля, в центре Северной столицы произошел квартирный пожар. Медики госпитализировали одного пострадавшего.