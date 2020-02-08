Две машины реанимации приехали к месту ДТП на перекрестке Туристской и Богатырского

Утром 8 февраля на перекрестке Туристской улицы и Богатырского проспекта произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, с места ДТП уехали две машины реанимации.

«Двое столкнулись на пересечении Туристской и Богатырского. По всей дороге разбросаны мелкие части. С места аварии уехали две машины реанимации», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января.