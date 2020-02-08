На КАД произошло тройное ДТП. Сотрудники ДПС и МЧС на месте

Три машины столкнулись на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Три машины столкнулись на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Утром 8 февраля на внешней стороне КАД перед съездом на проспект Косыгина произошло тройное ДТП.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудник МЧС и ДПС.

«Гусеничка на внешней стороне КАД перед съездом на Косыгина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января.