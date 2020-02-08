Каршеринг и Nexia не смогли разъехаться на перекрестке Боровой и Обводного

Каршеринг и Nexia не смогли разъехаться на перекрестке Боровой и Обводного
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Утром 8 февраля в Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и легкового автомобиля Daewoo Nexia.

По словам очевидцев, водители не поделили перекресток Боровой улицы и набережной Обводного канала. Служб на месте ДТП еще нет.

«На перекрёстке Боровой и Обводного столкнулись каршеринг Солярис и Дэу Нексия. Служб нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января.

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Каршеринг и Nexia не смогли разъехаться на перекрестке Боровой и Обводного
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