Каршеринг и Nexia не смогли разъехаться на перекрестке Боровой и Обводного

Утром 8 февраля в Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и легкового автомобиля Daewoo Nexia.
По словам очевидцев, водители не поделили перекресток Боровой улицы и набережной Обводного канала. Служб на месте ДТП еще нет.
«На перекрёстке Боровой и Обводного столкнулись каршеринг Солярис и Дэу Нексия. Служб нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января.