Стало известно количество смертей из-за врачебных ошибок в России

Ежегодно из-за ошибок врачей и непрофессионализма медработников погибают более семидесяти тысяч российских граждан, согласно статистике Минздрава.

Как сообщает «Интерфакс», есть примеры, когда смерть пациентов наступала из-за ошибок при введении лидокаина — за пять лет от этого скончались 80 человек. Также люди погибают при неправильном использовании каталок (несколько человек в год).

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что безопасность медпомощи в России находится на низком уровне. Он попросил ректоров университетов дополнить учебные программы темами, касающимися безопасности медпомощи и безопасного обращения с препаратами.

Мурашко также обратил внимание на усугубление проблемы с количеством кадров в российских регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи отправили петербурженку с эпилепсией в вытрезвитель и избили.