Российские пилоты остаются без работы в Китае

Российские пилоты остаются без работы в Китае
Российских пилотов уволят из-за вынужденного простоя. Фото: pixabay

Китайские авиаперевозчики приступили к сокращению лётных экипажей, среди которых оказались и российские пилоты. В частности компании Hainan Airlines и China Southern Airlines заявили о предстоящем увольнении сотни сотрудников из России.

Как сообщает ТАСС, более сотни российских пилотов потеряют свои должности в авиакомпании Hainan Airlines, еще десять будут уволены из China Southern Airlines.

Летчиков уволят по причине вынужденного простоя без выплат. Речь идет о досрочном расторжении контрактов между компанией и сотрудником. Издание уточнило, что будут уволены не только российские пилоты, но и пилоты из других стран, за исключением Поднебесной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд опроверг информацию об изменении правил увольнения.

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