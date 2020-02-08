Российские пилоты остаются без работы в Китае

Китайские авиаперевозчики приступили к сокращению лётных экипажей, среди которых оказались и российские пилоты. В частности компании Hainan Airlines и China Southern Airlines заявили о предстоящем увольнении сотни сотрудников из России.

Как сообщает ТАСС, более сотни российских пилотов потеряют свои должности в авиакомпании Hainan Airlines, еще десять будут уволены из China Southern Airlines.

Летчиков уволят по причине вынужденного простоя без выплат. Речь идет о досрочном расторжении контрактов между компанией и сотрудником. Издание уточнило, что будут уволены не только российские пилоты, но и пилоты из других стран, за исключением Поднебесной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд опроверг информацию об изменении правил увольнения.