В воскресенье в Ленобласти ожидается потепление

Температура воздуха поднимется до плюс трех градусов.

О прогнозе на воскресенье, 9 февраля, рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Синоптики считают, что в последний выходной день не будут выпадать осадки. Воздух успеет прогреться до трех градусов, ночью же температура опустится до нуля. Также по региону будет гулять ветер, но ничего аномального не ожидается. Поэтому ленинградцы смогут спокойно проводить воскресенье на свежем воздухе.

Синоптики просят жителей Ленинградской области быть осторожнее и тепло одеваться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ветер завалил 50 деревьев на подъезде к Славково. Ветер завалил дорогу деревьями, а сильные дожди спровоцировали выходы воды из берегов реки Воложба. Из-за разлива проезд по участку дороги пришлось закрыть.