Ветер завалил 50 деревьев на подъезде к Славково

Подъезд к деревне Славково. Фото: комитет по дорожному хозяйству

Подъезд к деревне Славково. Фото: комитет по дорожному хозяйству

В Бокситогорском районе Ленобласти ветер и снег затруднили подъезд к деревне Славково. Стихия повалила на дорогу почти 50 деревьев. Сейчас последствия устранены.

С непростой ситуацией дорожники столкнулись на прошлой недели. Ветер завалил дорогу деревьями, а сильные дожди спровоцировали выходы воды из берегов реки Воложба. Из-за разлива проезд по участку дороги пришлось закрыть.

«Средний уровень воды над гравийным покрытием дороги достигал 30 сантиметров, зона подтопления была до 150 метров», — сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Сейчас последствия непростой погоды почти устранены. С дорог, как отметили в комитете, «сходят зимняя вода и ломанные деревья».

Всего на выходных дорожные службы Ленобласти убрали от снега и наледи 7,5 тыс. км трасс и обочин. Для борьбы с обледенением использовано 148 тонн чистой соли и 1,5 тыс. кубометров песко-соляной смеси.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Токсово жалуются на плохо убранные дороги.