«Аэрофлот» доплачивает экипажам за полеты в Китай

Российская авиакомпания «Аэрофлот»начала выплачивать дополнительные деньги пилотам и бортпроводникам, летающим в КНР. Экипаж получит 8300 рублей за рейс.

Как сообщает ТАСС, решение об установлении доплаты за полеты в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг приняли «для повышения уровня мотивации» экипажей. В пресс-службе авиаперевозчика отказались комментировать информацию о доплатах, которая появилась на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.

Напомним, что с первого дня февраля было ограничено авиасообщение между Россией и Китаем. Причина ограничений связана со вспышкой нового типа коронавируса в Поднебесной. Все регулярные рейсы, помимо рейсов «Аэрофлота» закрыли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские пилоты остаются без работы в Китае.