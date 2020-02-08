После ДТП на Глинки и Римского-Корсакова образовалась пробка

Петербуржцы жалуются на то, что не могут попасть в нужное место из-за затора.
Все случилось сегодня вечером, 8 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении Глинки и Римского-Корсакова. Не уточняется, какие автомобили столкнулись, но в результате образовалась пробка от Мойки до Никольского сада.
«Как они там каждый день умудряются притираться»,
— удивляется один из пользователей.
«Много их таких сегодня»,
— подтверждает другой.
Очевидцы не рассказывают, есть ли пострадавшие и в каком они состоянии.
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