После ДТП на Глинки и Римского-Корсакова образовалась пробка

Петербуржцы жалуются на то, что не могут попасть в нужное место из-за затора.

Все случилось сегодня вечером, 8 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении Глинки и Римского-Корсакова. Не уточняется, какие автомобили столкнулись, но в результате образовалась пробка от Мойки до Никольского сада.

«Как они там каждый день умудряются притираться»,

— удивляется один из пользователей.

«Много их таких сегодня»,

— подтверждает другой.

Очевидцы не рассказывают, есть ли пострадавшие и в каком они состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что четыре человека в больнице после ДТП на трассе в Ленобласти.