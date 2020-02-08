Сборы «Хищных птиц» расстроили прокатчиков

В премьерный день удалось заработать меньше, чем ожидалось.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. Обо всем пишет The Hollywood Reporter. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» впервые показали в России в этот четверг. Весь мир, казалось, ждет премьеры, но сборы не впечатлили создателей картины – она надеялись на больший заработок. Так, за первые дни проката удалось собрать всего 13 миллионов долларов.

«Этот фильм может стать самым низким началом любого фильма в DC»,

— сообщает издание.

Отмечается, что чаще всего на «Хищные птицы» ходили люди старше 25 лет. К слову, на ленту установлено возрастное ограничение – 18+.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сети опубликовали первые отзывы на «Хищных птиц». Главную роль в фильме сыграла Марго Робби – она снова перевоплотилась в Харли Квин.