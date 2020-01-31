В сети опубликовали первые отзывы на «Хищных птиц»

Главную роль в фильме сыграла Марго Робби – она снова перевоплотилась в Харли Квин.

Первые отзывы на кино появились в сети 30 января. Их опубликовало издание Independent. Большинство экспертов остались довольны после просмотра. Они назвали фильм смешным – почти все отметили, что на протяжении всего сеанса улыбались.

Один человек отметил, что «Хищные птицы» получился нелепым, но его это красит. Девушки, по словам автора комментария, ломают ноги мужчина и делают друг другу комплименты. Другой оценил сцены с драками и заявил, что фильм показывает настоящие сестринские отношения, правда, с уголовным налетом. Другой посчитал ленту «бредовой криминальной комедией».

Напоминаем, что россияне смогут ознакомиться с фильмом только шестого февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фильм «Плохие парни навсегда» удержал лидерство в прокате.