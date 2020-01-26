Фильм «Плохие парни навсегда» удержал лидерство в прокате

Фильм &#171;Плохие парни навсегда&#187; удержал лидерство в прокате
"Плохие парни". Фото: кадр из фильма на kinopoisk

Боевик «Плохие парни» продолжает удерживать лидерство в прокате. Лента собрала больше, чем прогнозировали эксперты.

В свой второй уикэнд в США боевик «Плохие парни навсегда» заработал 33,6 миллионов долларов.

Как свидетельствует статистика портала Boxofficemojo, указанная сумма для проекта, стоимость которого составила 90 млн долларов, означает неминуемую окупаемость уже в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в киноцентре «Дом кино» покажут документальный фильм «Архитектура блокады». Фильм можно будет увидеть завтра, 27 января, в семь часов вечера.

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Фильм «Плохие парни навсегда» удержал лидерство в прокате
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