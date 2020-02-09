Собчак и Ургант чуть не поругались на Первом канале

Собчак и Ургант чуть не поругались на Первом канале
Собчак станет ведущей Первого канала. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Коллеги обменялись колкостями на шоу «Вечерний Ургант». Оба хорошо посмеялись.

Об этом стало известно 8 февраля. Выпуск с участием телеведущей Ксении Собчак вышел в эфир еще в пятницу. Маленький фрагмент программы звезда выложила в свои социальные сети. В эфире блогер и Иван Ургант обменялись колкостями. Так, Собчак заявила, что с таким лукавым лицом, как у коллеги, нельзя работать на телеканале «Спас». Шоумен же отметил, что про лицо Собчак и говорить нечего.

«Ксюш, ты свое-то лицо видела? Этот человек мне будет про лукавое лицо говорить?»

— ответил ей Ургант.

Собчак призналась, что давно так не смеялась и ей понравилось участвовать в съемках программы. Во время разговора она также раскритиковала Тину Канделаки, у которой фигура «так себе».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новое шоу Собчак обвинили в плагиате.

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