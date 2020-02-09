На Пироговской «Яндекс. Драйв» протаранил грузовик коммунальщиков

В ночь на 9 февраля на Пироговской набережной произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс. Драйв» и грузовика коммунальщиков.
По словам очевидцев, машина «Яндекс. Драйв» превратилась в хлам. В результате ДТП никто не пострадал.
«На Пироговской набережной ЯндексДрайв протаранил грузовик коммунальщиков, Водитель живой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП с двумя автомобилями произошло в Лужском районе Ленинградской области. На трассе «встретились» Lada Largus и Renault Logan.