Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 37 198 человек. Число жертв выросло до 811 человек.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. При этом 3649 смогли выздороветь.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Еврокомиссия решила выделить €10 млн на поддержку исследований нового коронавируса, распространившегося из Китая. Ожидается, что грант получат от двух до четырех исследовательских проектов. Италия первой из европейских стран объявила режим ЧС, который продлится как минимум полгода. На неотложные меры по борьбе с распространением новой инфекции итальянское правительство выделило €5 млн. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать рост цен в аптеках из-за коронавируса. В Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А. Смородинцева считают, что новый китайский коронавирус могут завести в Россию уже в ближайшее время. Ситуацию с его распространением назвали непредсказуемой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в китайском городе Ухань, где бушует эпидемия коронавируса, умер врач Ли Вэньлян. Он стал одним их первых врачей, предупредивших о вспышке новой инфекции в стране. Как сообщает South China Morning Post, изначально о смерти китайского медика сообщили газета Global Times, однако в больнице эта информация была опровергнута, после чего издание удалило новость.