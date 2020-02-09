На Варшавской улице разбитый каршеринг бросили прямо на проезжей части

В Московском районе ночью заметили разбитый каршеринговый автомобиль, который был брошен на проезжей части. По словам очевидцев, машина заняла полосу на Варшавской улице, у дома 23.
«Напротив Варшавской 23 стоит мигает каршеринг, битая фара, колеса вместе, стоит уже пару часов, всю полосу занял», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Позже приехал эвакуатор и убрал каршеринг с дороги.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП с двумя автомобилями произошло в Лужском районе Ленинградской области. На трассе «встретились» Lada Largus и Renault Logan.