На Варшавской улице разбитый каршеринг бросили прямо на проезжей части

Позже приехал эвакуатор и убрал каршеринг с дороги. Фото: vk.com/spb_today

Позже приехал эвакуатор и убрал каршеринг с дороги. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе ночью заметили разбитый каршеринговый автомобиль, который был брошен на проезжей части. По словам очевидцев, машина заняла полосу на Варшавской улице, у дома 23.

«Напротив Варшавской 23 стоит мигает каршеринг, битая фара, колеса вместе, стоит уже пару часов, всю полосу занял», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Позже приехал эвакуатор и убрал каршеринг с дороги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП с двумя автомобилями произошло в Лужском районе Ленинградской области. На трассе «встретились» Lada Largus и Renault Logan.