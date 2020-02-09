Водителей предупредили о гололедице в Ленобласти

В воскресенье, 9 февраля, в Ленобласти ожидается облачная погода. Водителей предупредили о гололедице.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Местами выпадет мокрый снег.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.