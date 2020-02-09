Устроивший стрельбу в Таиланде оборудовал базу в кладовой магазина

Военнослужащий Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на северо-востоке Таиланда, оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland в подвальном этаже торгового центра. Об этом сообщает в соцсети Facebook полицейское управление по борьбе с преступностью.

«Стрелок оперировал с базы, расположенной в холодной кладовой магазина Foodland и принадлежащего ему ресторана «Тхук ле ди» («Дешево и хорошо») в нижнем подвальном этаже торгового центра», — говорится в сообщении.

Напомним, 8 февраля в городе Накхон Ратчасима (Корат) произошло стрельба. Стрелком оказался 32-летний военный таиландской армии капрал Чакрапант Тхомма. Он убил своего командира, а также двух человек в военном лагере. После этого он похитил автомобиль и направился в торговый центр. По дороге он открыл стрельбу по гражданским. Во время стрельбы он вел трансляцию в Facebook.

При стрельбе погибли 27 человек, включая бойцов спецназа, гражданских лиц и самого стрелка. Получили ранения 57 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов, погибли восемь человек.