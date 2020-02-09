Вечеринка Legal Street переедет с улицы Рубинштейна на стрелку Заячьего острова

Вечеринка Legal Street переедет с улицы Рубинштейна на стрелку Заячьего острова
Вечеринка юристов состоится 21 мая на стрелке Заячьего острова. Фото: Улица Рубинштейна и Владимирский МО / ВК

Вечеринку Петербургского международного юридического форума Legal Street не будут проводить на улице Рубинштейна.

Организаторы решили перенести это мероприятие на Заячий остров, сообщается на сайте ПМЮФ-2020.

«Число делегатов уже так велико, что улица Рубинштейна стала мала для ПМЮФ — что ж, мы рады анонсировать новый формат и раздвинуть границы дружеского веселья до масштабов острова!» — объяснили свое решение организаторы.

Вечеринка юристов состоится 21 мая на стрелке Заячьего острова.

Напомним, в прошлом году активисты Рубинштейна выступили с протестом против вечеринки Legal Street. По словам очевидцев, жители улицы Рубинштейна вышли «встречать» гостей вечеринки с плакатами. Изначально улица была перегорожена железным ограждением, однако местные жители быстро решили этот вопрос – они его просто отодвинули.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за юридического форума и, в частности, вечеринки Legal Street, движение на Рубинштейна ограничили, как для авто, так и для обычных горожан.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Legal Street вечеринка ПМЮФ-2020 улица рубинштейна
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вечеринка Legal Street переедет с улицы Рубинштейна на стрелку Заячьего острова
Устроивший стрельбу в Таиланде оборудовал базу в кладовой магазина
В Ленобласти со стрельбой задержали пьяного водителя Mitsubishi
«Зенит» сыграет с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании
Водителей предупредили о гололедице в Ленобласти
Стал известен мотив военного, открывшего стрельбу по людям
На Полюстровском проспекте огонь «съел» «Шаверму»
Число погибших при стрельбе в Таиланде выросло до 27 человек