Вечеринка Legal Street переедет с улицы Рубинштейна на стрелку Заячьего острова

Вечеринку Петербургского международного юридического форума Legal Street не будут проводить на улице Рубинштейна.

Организаторы решили перенести это мероприятие на Заячий остров, сообщается на сайте ПМЮФ-2020.

«Число делегатов уже так велико, что улица Рубинштейна стала мала для ПМЮФ — что ж, мы рады анонсировать новый формат и раздвинуть границы дружеского веселья до масштабов острова!» — объяснили свое решение организаторы.

Вечеринка юристов состоится 21 мая на стрелке Заячьего острова.

Напомним, в прошлом году активисты Рубинштейна выступили с протестом против вечеринки Legal Street. По словам очевидцев, жители улицы Рубинштейна вышли «встречать» гостей вечеринки с плакатами. Изначально улица была перегорожена железным ограждением, однако местные жители быстро решили этот вопрос – они его просто отодвинули.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за юридического форума и, в частности, вечеринки Legal Street, движение на Рубинштейна ограничили, как для авто, так и для обычных горожан.