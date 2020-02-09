Критики предсказали победу на «Оскаре» Фениксу и «1917»

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония вручения наград премии «Оскар». За чем стоит наблюдать и кому вероятнее всего достанутся главные призы, рассказали кинокритики.

Александр Голубчиков, кинокритик:

Я могу сделать выводы на основе наград BAFTA и Гильдии, которые чаще всего лучше прогнозируют победы на «Оскаре», нежели «Золотой Глобус». Главным фильмом и британцы, и американские продюсеры выбрали «1917». Скорее всего, это будет лучший фильм. Хоакин Феникс, вероятнее, всего получит «Лучшую мужскую роль», Рене Зельвегер — «Лучшую женскую роль». Возможно, что Брэд Питт — роль второго плана. Если говорить про «Лучший фильм на иностранном языке», будет большим сюрпризом, если не победят «Паразиты». Это то кино, которое лучше всего соответствовало ожиданиям публики, и его посмотрели почти все. А при голосовании за лучший фильм на иностранном языке это играет важную роль.

Сергей Сычёв, кинокритик:

Все довольно понятно в этот раз. По всем статистическим показателям главный «Оскар» достанется «1917», и никакого сюрприза в этом не будет. Хоакин Феникс получит свой приз за «Лучшую мужскую роль», Рене Зельвегер, видимо, дадут «Оскар» за роль Джуди Гарланд. Хотя, мне кажется, что это не очень интересный фильм и не очень интересная роль по эволюции персонажа. Мне кажется, что Скарлетт Йохансон гораздо больше этого заслуживает.

Меня на этом «Оскаре» интересует то, какой фильм получит награду в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Там представлены необычайно яркие картины и для каждой из них «Оскар» — шанс прорваться к более широкой аудитории. Например, один из номинантов — фильм «Американская фабрика». Он рассказывает о бывшем заводе General Motors, который долгое время стоял разоренным, а затем был куплен большой китайской корпорацией. Они наняли американских рабочих, стали платить им копейки и обращаться с ними, как с китайцами в Китае. Ужасные условия труда, подавление любых попыток сопротивления… Мы видим американцев в новой для них ситуации, когда они — бедная колония, которым предлагают что-то, а китайцы выступают в роли богатой мощной метрополии. Этот фильм знаменует собой полностью сменивший расклад в мире. Ни в одном игровом фильме, представленном на «Оскаре», этого нет.

Документальное кино на «Оскаре» интересно тем, что оно быстрее реагирует на все. Оно острее, чем игровое. Это то о чем фильмы условных Кэмерона или Спилберга расскажут лет через пять, а мы можем это увидеть уже сейчас.

Станислав Ростоцкий, кинокритик:

У меня есть ощущение, что «Оскар» получит «1917» Сэма Мендеса. По другим номинациям довольно сложно сказать. Могут быть абсолютно любые варианты. В первую очередь потому, что, как мне кажется, сейчас вся культура премий ушла за рамки актуальности, то есть, кто и что получит, не имеет абсолютно никакого значения. Это приобрело характер странного распределения не самых понятных призов. Нынешние итоги «Оскара», я думаю, не в состоянии ни взволновать, ни вызвать никакой реакции.

В отличии, например, от условного 1993 года, когда состязались «Форрест Гамп», «Криминальное чтиво» и «Побег из Шоушенка». Сейчас мы имеем дело с картинами, которые не заслуживают настолько подробного и серьезного изучения, как те картины, что были 20 или 15 лет назад.

В России церемонию в прямом эфире бесплатно покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется в 2:30 по московскому времени. Запись эфира можно будет увидеть на Первом канале позднее.