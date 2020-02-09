В Тосно задержали трех мужчин, которые обстреляли чужую машину из самодельного дробовика

Позже выяснилось, что оружие изготовлено самодельным способом. Фото: Pixabay

Позже выяснилось, что оружие изготовлено самодельным способом. Фото: Pixabay

В Тосно трое пьяных мужчин стреляли из самодельного дробовика в чужой автомобиль.

В полицию обратился владелец машины и рассказал, что у дома 1Б по улице Промышленной города Тосно трое мужчин находящихся, в состоянии алкогольного опьянения, стреляли по его автомобилю Hyundai Matrix.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали правонарушителей в возрасте от 35 до 38 лет, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машина получила множественные повреждения. В частности, повреждены крыло, капот, фару, бампер и лобовое стекло. Позже выяснилось, что оружие изготовлено самодельным способом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января. Автомобиль службы каршеринга заметили на Константиновской улице.