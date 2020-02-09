В Счетной палате оценили влияние коронавируса на российскую экономику

В Счетной палате считают, коронавирус нового типа негативно скажется на мировой и российской экономике, сообщает ТАСС.

Эпидемия приведет к снижению торгового оборота между Россией и Китаем. В январе-ноябре 2019 года торговля с Китаем составила 16,5% всего внешнеторгового оборота России.

В ведомстве также отметили, что коронавирус приводит к замедлению китайской и мировой экономики, что негативно сказывается на России из-за снижения нефтяных котировок и спроса на энергоносители.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.

Ранее технический комитет ОПЕК+ предложил сократить добычу нефти, чтобы удержать цены. Однако Россия не торопится соглашаться, считая, что нужно еще некоторое время, чтобы оценить динамику влияния эпидемии на мировые рынки и на нефть. Из-за эпидемии коронавируса в Китае было принято решение о проведении внеочередной встречи министров ОПЕК+. эксперты назначили внеочередное совещание. Перед ее началом технический комитет обсудил влияние эпидемии на спрос на нефть, чтобы вынести решение, нужно ли министрам ОПЕК+ принимать экстренные меры.

С начала года на фоне развития эпидемии коронавируса баррель нефти Brent подешевел на $10 — до $56, а после того как стало известно, что Россия против дальнейшего сокращения добычи, он подешевел до $54,8 за баррель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что научные сотрудники Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории назвали животное, которое может являться промежуточным переносчиком новой коронавирусной инфекции.