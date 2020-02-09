Из СКК «Юбилейный» украли коллекционные монеты на 350 тыс. рублей

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, укравшего альбом с дорогими коллекционными монетами в Петроградском районе.

Кража была совершена из холла дома 18 на проспекте Добролюбова, где находится ССК «Юбилейный».

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, неизвестный похитил около восьми золотых монет и 32 медных. Общая стоимость оценивается в 350 тыс. рублей.

Кроме того, пропала серебряная монета номиналом 1 рубль 1742 года выпуска. Ее стоимость может составлять около 35 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 36-летний мужчина приобрел у неизвестного гражданина десять монет. По словам продавца, они представляли историческую ценность, но это оказалось не так. Ущерб от покупки составил 88 тыс. рублей.