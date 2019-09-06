Петербуржец за ценные монеты заплатил мошеннику 88 тысяч на Крестовском острове

В Петроградском районе Санкт-Петербурга мужчина попался на мошеннические действия злоумышленника.

Инцидент произошел на территории Крестовского острова в конце июля. 36-летний мужчина приобрел у неизвестного гражданина десять монет. По словам продавца, они представляли историческую ценность, но это оказалось не так. Ущерб от покупки составил 88 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время сотрудники проводят проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что администратор «Пятерочки» проломил череп покупателю. Инцидент произошел в Москве. Покупатель пытался украсть бутылку водки.