Петербуржец за ценные монеты заплатил мошеннику 88 тысяч на Крестовском острове

Петербуржец за ценные монеты заплатил мошеннику 88 тысяч на Крестовском острове
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay.com

В Петроградском районе Санкт-Петербурга мужчина попался на мошеннические действия злоумышленника.

Инцидент произошел на территории Крестовского острова в конце июля. 36-летний мужчина приобрел у неизвестного гражданина десять монет. По словам продавца, они представляли историческую ценность, но это оказалось не так. Ущерб от покупки составил 88 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время сотрудники проводят проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что администратор «Пятерочки» проломил череп покупателю. Инцидент произошел в Москве. Покупатель пытался украсть бутылку водки.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти крестовский остров мошенничество
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