В Москве администратор «Пятерочки» проломил череп покупателю

В результате инцидента, потенциальный пострадавший стал подозреваемым. Фото: https://pixabay.com

В результате инцидента, потенциальный пострадавший стал подозреваемым. Фото: https://pixabay.com

На севере столицы администратор зала супермаркета заметил мужчину, пытавшегося украсть бутылку водки. В результате конфликта, от полученных травм злоумышленник впал в кому.

Инцидент произошел в магазине «Пятерочка«, который находится по адресу улица Дубнинская, 36. Сотрудник магазина, пытаясь пресечь кражу, стал инициатором конфликта и нанес мужчине тяжелые телесные повреждения, как сообщают РИА Новости. Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело. Администратор обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

У пострадавшего обнаружены переломы свода и основания черепа, на данный момент он находится в коме.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о раскрытой квартирной краже в Петербурге. Задержанная женщина подозревается в краже имущества на сумму около одного миллиона рублей.