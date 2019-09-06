В «Пятерочке» прокомментировали избиение покупателя

Продуктовый ритейлер объяснил, что в инциденте не принимали участия сотрудники магазина. По словам организации, тяжкие повреждения покупателю нанес работник компании, оказывающей услуги магазину.

Как сообщил GazetaSPb представитель X5 Retail Group, куда входит сеть супермаркетов, в рамках внутренней проверки было установлено, что инициатором конфликта выступил сотрудник фирмы «Биэнти Альянс», не имеющей отношения к «Пятерочке». Какие именно услуги оказывает «Бинэти Альянс» супермаркету в комментарии не уточняется. В компании утверждают, что активно сотрудничают с правоохранительными органами и устанавливают личность пострадавшего для оказания необходимой помощи.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о происшествии. Покупатель намеревался украсть бутылку водки, а находившийся в зале сотрудник «Биэнти Альянс», пытаясь воспрепятствовать краже, проломил мужчине череп. В больнице пострадавший впал в кому.