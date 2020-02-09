В Кировском районе задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия

В Кировском районе сотрудники полиции задержали двое юношей в возрасте 22 и 24 лет по подозрению в незаконном хранении оружия.

Представители ГИБДД рассказали полицейским, что у дома 3 по Дачному проспекту остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2112, в котором находились два молодых человека, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В машине нашли травматический пистолет без номера и документов. Кроме того, у них обнаружили переделанный из газового пистолет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 63-летнего жителя Купчино оштрафовали на 20 тыс. рублей за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.