Пенсионера из Купчино оштрафовали за хранение огнестрела и взрывчатых веществ

Пенсионера из Купчино оштрафовали за хранение огнестрела и взрывчатых веществ
Мужчина незаконно хранил огнестрельное оружие. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга 63-летнего мужчину оштрафовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. Ему пришлось заплатить 20 тыс. рублей.

Жителя Купчино получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно за хранение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, сообщает УФССП России по Петербургу.

В отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него уголовного штрафа 20 тыс. рублей. В установленный срок мужчина сумму не заплатил. После чего приставы пригрозили ему более суровым наказанием.

«За квитанцией на оплату в районный отдел пожаловала супруга осужденного», — уточнили в УФССП.

Уголовный штраф погашен. Исполнительное производство окончено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга задержали подозрительную компанию из пяти человек. При виде полицейских они попытались избавиться от оружия.

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