Полицейские поймали пятерых хулиганов, попытавшихся избавиться от оружия

Полицейские задержали пятерых молодых людей в возрасте от 22 до 33 лет. Фото: Baltphoto

Полицейские задержали пятерых молодых людей в возрасте от 22 до 33 лет. Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции, патрулировавшие местность, заметили компании из пятерых человек, которые заметно обеспокоились присутствием стражей порядка и попытались сбросить предмет, похожий на пистолет.

Инцидент произошел в ночь на 5 января в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Подозрительных личностей, которые попытались сбежать, оперативно задержали и доставили в отделение полиции. Неподалеку от проспекта Славы, где полицейские заметили молодых людей, провели осмотр.

Правоохранители нашли, по предварительным данным, травматический пистолет и два магазина с патронами. Рядом на проезжей части лежал еще один пистолет, от которого, вероятно, и пытались избавиться хулиганы. Полиция проверяет случившееся и устанавливает обстоятельства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданке мужчина едва не обокрал спортивный магазин.