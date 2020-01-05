На Гражданском проспекте мужчина почти обокрал спортивный магазин

Злоумышленник вынес из магазина спортивных товаров одежду на 32 тысячи рублей, однако далеко уйти с новыми вещами хулигану не удалось.

Инцидент произошел вечером 3 января в одном из магазинов на Гражданском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга. Мужчина, не скрываясь, зашел в помещение, схватил три спортивные куртки и ушел вместе с похищенным. Сотрудница магазина попыталась оказать ему сопротивление, а затем стала догонять злоумышленника.

Убегающего преступника заметили росгвардейцы, патрулировавшие местность. Нарушителя оперативно задержали, товар вернули продавщице, а вора доставили в отделение полиции, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Северной столицы лишился люксового внедорожника Lexus за шесть миллионов рублей.