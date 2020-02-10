Фильм «Паразиты» взял «Оскар» за лучший оригинальный сценарий

Комедийно-драматический фильм «Паразиты» (Южная Корея) стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Премию получил сценарист Пон Чжун Хо, который также является режиссером картины, и сценарист Хан Джин-вон. Фильм рассказывает историю о социальном неравенстве, которая показана на примере богатой и бедной семей.

За награду в этой номинации также боролись фильмы «Однажды в… Голливуде», «1917», «Брачная история» и «Достать ножи».

Ранее «Паразиты» получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, премию Гильдии актеров, премию Британской академии (BAFTA) и «Золотой глобус».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что критики предсказали победу на «Оскаре» Фениксу и «1917».