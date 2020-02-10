Похитителя монет на слете коллекционеров в «Юбилейном» задержали

Похитителя монет на слете коллекционеров в &#171;Юбилейном&#187; задержали
Подозреваемого в краже монет задержали. Фото: pixabay.com

В Петроградском районе Петербурга задержали подозреваемого в краже редких монет на слете коллекционеров в спортивном комплексе «Юбилейный».

В краже подозревают мужчину 1984 года рождения. Найти его удалось в одном из хостелов по Ждановской набережной.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Похищенные монеты изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Напомним, 8 февраля в полицию Петроградского района обратился житель Свердловской области. Он сообщил, что во время слета коллекционеров неизвестный похитил его альбом с 40 коллекционными монетами. Ущерб он оценил в 350 тыс. рублей. В этот же день еще один коллекционер сообщил о краже редкой монеты номиналом 1 рубль 1742 года выпуска. Стоимость её составляет около 35 тыс. рублей.

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