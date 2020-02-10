Подростка с перцовым баллоном задержали за нападение на ювелира в Петербурге

Подростка задержали по подозрению в разбое. Фото: pixabay.com

Подростка задержали по подозрению в разбое. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали 15-летнего подростка. Его подозревают в разбойном нападении на ювелира.

Нападение произошло вечером 31 января в Невском районе у дома 31 по улице Тепловозной, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, неизвестный применил физическую силу и распылил перцовый баллончик на ювелира. После чего похитил у него мобильный телефон стоимостью 8 тыс. рублей и скрылся.

Задержать подозреваемого удалось больше чем неделю спустя. Им оказался мальчик 2004 года рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 14-летнего мальчика. Подростка подозревают в нападении на сверстника в Лыжном переулке. По данным полиции, он, угрожая ножом, отобрал у другого мальчика пакет с продуктами, после чего скрылся.