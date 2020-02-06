В Приморском районе подросток с ножом отобрал еду у своего сверстника

В Петербурге в отдел полиции доставили подростка, который отобрал пакет с едой у сверстника.

В полицию обратился 52-летний мужчина и рассказал о том, что у дома по Лыжному переулку неизвестный подросток с ножом отобрал у его 12-летнего сына продукты питания, после чего скрылся.

После сотрудники полиции задержали 14-летнего злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины. Изрезанное тело было обнаружено в квартире одного из домов поселка Назия.