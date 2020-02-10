К Бортко подали иск из-за долгов за агитки на выборах губернатора

Компания ООО «Реклама-Центр» обратилась с иском о взыскании задолженности по договору к экс-кандидату в губернаторы Петербурга Владимиру Бортко. Он, якобы, не заплатил за услуги по подготовке и размещению агитационных материалов.

Исковое заявление поступило в Октябрьский районный суд. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 11 марта, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Между Бортко и ООО «Реклама-Центр» в июне 2019 года был заключен договор. Обязательства по нему исполнялись с июня по август. При этом, как заявляет истец, оплата была проведена только за два первых месяца.

Заплатить за август Бортко должен был до 31 августа, однако деньги так и не пришли. Общая сумма задолженности составляет 4 млн 105 тыс. рублей, в том числе НДС 20% — 684 тыс.

«Оплаты по договору за размещение агитационных материалов на 100 рекламных поверхностях в августе 2019 года не поступало», — уточнили в пресс-службе судов.

Компания просит взыскать с экс-кандидата в губернаторы задолженность в полном объеме, договорную неустойку 65 тыс, процент за просрочку 12 тыс., а также судебные расходы 82 тыс. рублей.

Напомним, Владимир Бортко представлял партию КПРФ на выборах губернатора Петербурга в 2019 году. В конце августа он решил снять свою кандидатуру.