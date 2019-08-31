Бортко попрощался с политической карьерой

Экс-кандидат в губернаторы Петербурга от партии КПРФ Владимир Бортко считает свою политическую карьеру завершенной. Накануне он добровольно выбыл из предвыборной гонки.

Утром 31 августа Бортко официально подал в ГИК заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Петербурга. О своем решении он объявил накануне в ходе дебатов на телеканале «Санкт-Петербург».

«Сегодня закончилась моя политическая жизнь, вы присутствуете при этом. Как политик я больше не существую», — приводит слова Бортко «ТАСС».

Себя выбывший кандидат окрестил «политическим трупом». Он также не исключает уход из Госдумы.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. На пост главы города претендуют Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Бортко 31 августа провел пресс-конференцию.